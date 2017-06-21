Правительство одобрило оборотные штрафы для АЗС за продажи суррогатного топлива

Правительство России одобрило введение оборотных штрафов для АЗС за нарушения при продаже суррогатного топлива, сообщил журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

«На прошлой неделе правительство одобрило законопроект, ужесточающий ответственность в сфере выпуска и обращения (некачественного) топлива», - сказал он.

«Речь идет о штрафах непосредственно на бензоколонках. Это ужесточение будет относиться к нарушению, это и химический состав, и фальсификация чеков, а также документация, по которой поступает топливо на заправочные станции», - отметил Мантуров.

Также госкомиссия, по словам Мантурова, одобрила и направила в правительство проект постановления по введению сертификации колесных алюминиевых дисков.