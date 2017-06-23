Часть производства двигателей для SSJ100 могут локализовать в России

Французско-российская PowerJet (СП Safran Aircraft Engines и «ОДК—Сатурн»), выпускающая двигатели для самолета SSJ 100, рассматривает возможность локализации производства «горячей части» двигателей SaM146 для Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в России. Об этом «Коммерсанту» рассказал на авиасалоне в Ле-Бурже президент СП Марк Сорель.

Отмечается, что в марте гендиректор ОДК Александр Артюхов говорил, что перед корпорацией «стоит задача по увеличению уровня локализации производства двигателя в РФ», по направлению «запланирована двухэтапная работа», на первом этапе - с увеличением степени локализации до 55%, на втором этапе - до 80%.

Сорель рассказал газете, что СП готово рассмотреть возможность частичной локализации в РФ «горячей части», организовав литейное производство отдельных деталей. Сейчас PowerJet определяет партнеров в РФ, которые будут производить дополнительные детали, при этом перенос производства в РФ возможен, если здесь будет представлено «конкурентоспособное предложение».