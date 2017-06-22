Airbus проиграл Boeing по новым заказам в Ле-Бурже

Airbus признал поражение Boeing по новым заказам на самолеты, договоренности о которых заключены на нынешнем авиасалоне в Ле-Бурже. Как сообщает Reuters, европейский авиастроитель получил 326 новых заказов, американская корпорация, по оценкам Airbus, - 443.

Последними заказами, о которых объявил Boeing, стали заказ 125 самолетов Boeing-737 MAX 8 от неназванного клиента и заказ от AerCap на конвертацию MAX 8 в MAX 10. Airbus в четверг подписал контракты с AirAsia и частными иранскими перевозчиками Zagros Airlines и Iran Airtour. Директор Airbus по покупкам Джон Лихи признал, что заказы компании поступают медленнее, чем в предыдущие годы, и что она признает, что уступила Boeing на этот раз. Он добавил, что не исключает, что запуск модели Boeing-737 MAX 10 может вылиться в ценовое давление в конкуренции двух компаний.