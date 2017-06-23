Средняя выплата в ОСАГО превысила 80 000 рублей

Средняя выплата по ОСАГО в мае 2017 г. увеличилась на 28% и составила 80 132 руб., а средняя стоимость полиса снизилась на 3% и составляет 5724 руб. Таковы статистические данные Российского союза автостраховщиков (РСА).

Средняя выплата в мае 2016 г. составляла 62 596 руб., средняя цена полиса - 5877 руб.

На среднюю выплату влияет повышение лимитов по ОСАГО (состоялось в октябре 2014 г. и апреле 2015 г.), а также деятельность недобросовестных автоюристов, отмечается в материалах РСА. «Мы наблюдаем рост средней выплаты не только в ОСАГО, но и в каско, а это означает, что растет стоимость ремонта автомобилей и запчастей», - пояснил президент РСА Игорь Юргенс.

В январе - мае этого года объем премий по ОСАГО составил 90,6 млрд руб., что на 2% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 г. Общий объем выплат увеличился на 35% и составил 83,5 млрд руб.