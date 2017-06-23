ФАС признала агрегатор Gett Taxi нарушителем закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ООО «Геттакси рус», управляющее агрегатором Gett Taxi в России, нарушителем закона о рекламе. По мнению ведомства, компания распространяла недостоверные сведения о стоимости услуг.

Речь идет о рекламе с использованием фразы «Gett Taxi от 50 рублей». Спорные ролики выходили в эфир на телеканалах СТС, СТС Love, «Домашний», «Че», НТВ, ТНТ, ТНТ4, «Матч ТВ», ТВ-3 и «Пятница». В ФАС пояснили, что цена 50 руб. относится лишь к подаче машины и непосредственно посадке пассажира. Далее идет начисление платы за время в пути или километраж, в связи с чем минимальная цена поездки увеличивается почти на 20%.

«В 50 руб. обойдется только подача машины и посадка в нее пассажира... При этом сама по себе услуга по перевозке не оказывается. Чтобы совершить даже незначительное перемещение, пассажиру необходимо доплатить как минимум 18 руб., следовательно, ООО "Геттакси рус" распространяет недостоверную информацию относительно цены услуги», - заявила замруководителя Московского УФАС Ирина Гудкова.

ФАС признала агрегатор нарушившим п. 4 ч. 3 ст. 5 закона о рекламе. Компании грозит штраф в размере от 100 000 до 500 000 руб.