Валютные резервы нефтяных экспортеров упали до минимума за 10 лет

Валютные резервы крупнейших стран - экспортеров нефти упали до минимума за десятилетие к концу 2016 г., и их снижение может продолжиться на фоне возобновившейся слабости нефтяного рынка. Как пишет Financial Times, сокращение резервов отражает весь размах проблем, стоящих перед нефтедобывающими государствами, включая уменьшение их влияния на мировой арене и необходимость диверсификации экономики в сжатые сроки - до того, как запасы ликвидности иссякнут.

На конец 2016 г. совокупные международные резервы 13 крупнейших стран - экспортеров энергоносителей, по оценкам Международного валютного фонда, составляли $967 млрд - минимум с 2006 г. На пике в 2013 г. показатель равнялся $1,26 трлн.

Наибольшие потери понесла Венесуэла - ее валютные резервы рухнули на 90% с пиковой отметки. В Ливии наблюдалось падение на 45% с пика. В Алжире зафиксировано снижение резервов на 41% по сравнению с концом 2013 г., в Нигерии - на 38%, в России - на 35%, в Анголе - на 30%, в Катаре - на 29%, в Казахстане - на 22%.

Государства Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кувейт, использовали меньше валютных резервов для борьбы с последствиями низких цен на нефть, поскольку их бюджетные дефициты были меньше, а сокращение поступлений от нефтегазовой отрасли до некоторой степени компенсировалось инвестиционными доходами.

В понедельник цена нефти Brent с поставкой в августе держится ниже $46 за баррель, WTI - у $43,2 за баррель.