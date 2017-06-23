За неделю рубль подешевел на 4% из-за нового пакета санкций и цен на нефть

Фактор нефти вновь стал очень важен для определения курса рубля к доллару и евро – ее котировки опустились ниже психологической отметки в $50 за баррель Аднрей Гордеев / Ведомости

Доллар и евро с начала недели подорожали до четырехмесячных максимумов: по отношению к ним рубль потерял в цене 4%. Правда, в четверг, 22 июня, он сумел отыграть часть падения. В 19.00 мск за доллар расчетами «завтра» давали 59,87 руб., за евро – 66,74 руб., что ниже значения среды на 43 коп. и 62 коп. соответственно. Нефть Brent подешевела почти на 5% с начала недели – до $45,55 за баррель.