ФАС завела дела против Burger King и «Шоколадницы» из-за завышения цен в аэропортах

Московское областное УФАС России возбудило антимонопольные дела в отношении сетевых ресторанов Burger King, «Шоколадница» и «Му-му», сообщает RNS.

Ведомство считает, что рестораны злоупотребляют своим доминирующим положением в аэропортах и завышают цены. В ФАС пояснили, что служба провела проверку в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский», проверка в «Шереметьево» продолжается.

Служба завела дела по п.1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» после жалобы граждан на высокую стоимость товаров и продуктов питания в аэропортах Московской области, а также во исполнение поручения ФАС России, данного по итогам рассмотрения вопросов, поступивших в рамках Правительственного часа в Совете Федерации.