Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: Заоблачные сырники

ФАС проверила цены в ресторанах в стерильной зоне аэропорта «Пулково»

Они оказались выше среднегородских, причина – высокая арендная ставка

Управление ФАС по Петербургу проверило цены в ресторанах в стерильной зоне аэропорта «Пулково». Причиной стало заявление жителя города Ейска, совершавшего перелет из «Пулково» в Ростов-на-Дону, сообщило УФАС. Он возмущается высокими ценами в ресторане «Камчатка» (входит в Novikov Group). Чай и сырники со сметаной обошлись ему в 455 руб. «Неужели цены составляются в долларах и переводятся в рубли?» – цитирует пассажира пресс-служба.

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