ФАС проверила цены в ресторанах в стерильной зоне аэропорта «Пулково» Е. Егоров / Ведомости

Управление ФАС по Петербургу проверило цены в ресторанах в стерильной зоне аэропорта «Пулково». Причиной стало заявление жителя города Ейска, совершавшего перелет из «Пулково» в Ростов-на-Дону, сообщило УФАС. Он возмущается высокими ценами в ресторане «Камчатка» (входит в Novikov Group). Чай и сырники со сметаной обошлись ему в 455 руб. «Неужели цены составляются в долларах и переводятся в рубли?» – цитирует пассажира пресс-служба.