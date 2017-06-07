Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: Заоблачные сырники
ФАС проверила цены в ресторанах в стерильной зоне аэропорта «Пулково»
Они оказались выше среднегородских, причина – высокая арендная ставка
- Мария Буравцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
ФАС проверила цены в ресторанах в стерильной зоне аэропорта «Пулково»
Е. Егоров / Ведомости
Управление ФАС по Петербургу проверило цены в ресторанах в стерильной зоне аэропорта «Пулково». Причиной стало заявление жителя города Ейска, совершавшего перелет из «Пулково» в Ростов-на-Дону, сообщило УФАС. Он возмущается высокими ценами в ресторане «Камчатка» (входит в Novikov Group). Чай и сырники со сметаной обошлись ему в 455 руб. «Неужели цены составляются в долларах и переводятся в рубли?» – цитирует пассажира пресс-служба.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}