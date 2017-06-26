Сбербанк подаст до 21 июля апелляцию на решение суда по спору с «Транснефтью»

Сбербанк подаст до 21 июля апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы по спору с «Транснефтью», сообщила заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис.

Златкис также выразила надежду, что обжалование решения суда по сделке Сбербанка и «Транснефти» будет успешным для банка.

В начале июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и «Транснефти» с производными финансовыми инструментами, в результате которой компания получила более 66 млрд руб. убытков.

Сделка с деривативами была заключена перед валютным кризисом 2014 г. с целью снижения стоимости обслуживания биржевых рублевых облигаций «Транснефти».

В отчете по МСФО за 2014 г. «Транснефть» сообщила, что в декабре 2013 г. «в целях снижения стоимости обслуживания корпоративных облигаций группа заключила сделку с банком, контролируемым государством», одновременно приобрела барьерный опцион-пут с отлагательным условием и продала барьерный опцион-колл с отлагательным условием на $2 млрд с датой исполнения в сентябре 2015 г.

Осенью 2014 г. «группа и вышеуказанный банк» заключили сделку «процентный своп», предполагающую обмен плавающей ставки на плавающую (float-to-float) на основе амортизируемой номинальной суммы на срок до 2029 г. В рамках сделки были реструктурированы условия по барьерным опционам в части изменения барьера в сторону увеличения, а также заключены опционы со сроками исполнения в октябре-декабре 2014 г.

Чистый убыток от операций с производными финансовыми инструментами «Транснефти» за 2014 г. составил 75,3 млрд руб.

Сбербанк намерен обжаловать решение суда. По словам вице-президента Sberbank CIB Андрея Шеметова, решение суда в пользу «Транснефти» может привести к массовой подаче подобных исков к банкам, в результате чего убытки российской банковской системы могут достигнуть 1 трлн руб., а сам российский финансовый рынок будет отброшен в 1998 г.