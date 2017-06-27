L1 Фридмана вышла из сделки по покупке техасской ExL Petroleum за $700 млн

Принадлежащая Михаилу Фридману LetterOne (L1) отказалась от покупки техасской добывающей компании ExL Petroleum из-за возможной блокировки сделки со стороны комитета по иностранным инвестициям в США, сообщает Bloomberg. «Мы сознательно решили отложить наши инвестиции в нефтяной сектор США», - пояснил Фридман. По его словам, многие инвесторы считают этот процесс слишком сложным из-за излишней политизированности. «Это сужает нашу способность инвестировать в США в ближайшем будущем», - отметил он.

Ранее ресурс BuzzFeed опуликовал серию материалов, в которых утверждается, что Альфа-банк причастен к вмешательству в президентские выборы в США. Совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан обратились с жалобой в районный суд с требованием признать издание виновным в дискредитации. «Мы - невинная жертва всей этой истории», - настаивает Фридман.

У L1 было предварительное соглашение о покупке ExL у базирующейся в Хьюстоне Quantum Energy Partners за $700 млн. В 2016 г. ExL начала готовиться к продаже, но теперь планирует изучить другие предложения, отмечает собеседник агентства. В Quantum и ExL ситуацию не комментируют.

Фридман оценил активы L1 в $22 млрд. Из них $9,3 млрд - наличные средства, которые компания хотела бы инвестировать в США. Однако сделки на «миллиарды долларов» в энергетический сектор США откладываются, подчеркнул Фридман. В марте Хан заявлял о планах L1 инвестировать в нефтегазовые активы США $5 млрд. Компанию интересовали проекты, связанные с трудноизвлекаемыми запасами. По словам Хана, она пыталась купить команду, которая обладает технологией добычи сланцевой нефти, и на ее базе развивать компанию.

Накануне стало известно о согласии на покупку подразделением L1 Retail сети магазинов здорового питания Holland & Barrett у инвестфонда Carlyle Group. По данным ВВС, сумма сделки, которая может быть закрыта в сентябре, составит 1,8 млрд фунтов ($2,3 млрд). Речь идет о 1150 магазинах в Великобритании, Китае, Индии, Нидерландах и Объединенных Арабских Эмиратах.