Совладельцы Альфа-банка подали в суд на BuzzFeed

Совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан обратились в районный суд Манхэттена с жалобой на информационный ресурс BuzzFeed, пишет газета Politico. Они требуют признать BuzzFeed виновным в дискредитации и взыскать с него компенсацию. Сумма исковых требований не раскрывается.

Причиной послужили несколько публикаций BuzzFeed, в которых утверждается, что банкиры причастны к вмешательству в президентские выборы в США. BuzzFeed ранее публиковал досье на президента США Дональда Трампа со ссылкой на бывшего агента британской разведки МИ-6. В нем, в частности, утверждалось, что у России есть компромат на Трампа.

Иск направлен на имя главного редактора BuzzFeed Бена Смита, репортера Кена Бенсингера и сотрудников ресурса Мириам Элдер и Марка Скуфса. Представитель издания Мэтт Митентал назвал обращение Альфа-банка в суд попыткой запугать BuzzFeed.