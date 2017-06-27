Газпромбанк: АФК «Система» может недополучить 17–18 млрд рублей дивидендов в 2017 году

АФК «Система» может недополучить порядка 17–18 млрд руб. дивидендов в 2017 г. от арестованных активов, говорится в обзоре Газпромбанка.

Как отмечается в сообщении, текущая стоимость арестованных активов примерно соответствует сумме претензий «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе».

«Для оценки потерь АФК "Система" необходимо дождаться решения суда. При этом стоит заметить, что арест активов осложняет возможности холдинга по привлечению средств для финансирования иска в случае проигрыша. В частности, компания может недополучить порядка 17–18 млрд руб. дивидендов в 2017 г. от арестованных активов», – считают аналитики банка.

В то же время они пишут, что «нельзя исключать, что арест активов может оказаться лишь техническим в случае благоприятного исхода суда для АФК "Система".