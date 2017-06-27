Юрист «Роснефти»: В АФК «Система» понимали незаконность владения акциями «Башнефти»

«Роснефть» считает, что АФК «Система», владевшая акциями «Башнефти» в 2005-2014 гг., понимала незаконность владения ими и поэтому выводила финансовые средства и активы из структуры башкирской компании. Как передает ТАСС, это в Арбитражном суде Башкирии заявил представитель «Роснефти». Суд 27 июня начал рассмотрение иска нефтяной компании к АФК «Система» и ее «дочке» «Система-инвест» на 170,6 млрд руб.

«Ответчики понимали, что владеют активом незаконно, понимали краткосрочность своего владения, и именно это понимание является следствием того, что они выводят из "Башнефти" финансовые средства, выводят активы под видом непрофильных, существенные для компании активы», - сказал юрист «Роснефти».

Роснефть» считает, что «Башнефть» потеряла 170,6 млрд руб. при реорганизации структуры собственности в 2013–2014 гг. «Роснефть» и «Башнефть» не оспаривают сделок, совершенных при реорганизации, проведенной АФК «Система», но указывают, что реорганизация имела «экономически крайне отрицательные для «Башнефти» итоги», а это и свидетельствует о преднамеренных и целенаправленных действиях АФК «Система» по причинению ущерба «Башнефти».

АФК претензии истца отвергает и просит суд иск отклонить. АФК указывала, что реорганизация «Башнефти» не была действием, которое осуществлялось ответчиком: «После того как акционеры приняли решение, им было предложено предъявить акции к выкупу. Акционером "Башнефти" на тот момент являлось Росимущество». Компания просила привлечь к тяжбе Росимущество, но суд ей отказал.