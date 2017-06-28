«Дождь»: Правительство не увидело конфликта интересов в назначениях сына Рогозина в «Ил» и ОАК

Правительство не видит конфликта интересов в назначении сына вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексея вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректором «Ил». Как сообщает «Дождь», это говорится в ответе на запрос Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко». В нем уточняется, что Рогозин уведомил руководство о возможном конфликте интересов и что оснований для разбирательства нет.

В запросе «Яблока» говорилось, что по должности вице-премьер Рогозин курирует авиационно-космическую отрасль и оборонно-промышленный комплекс, в которые входят ОАК и «Ил». В партии опасаются, что личная заинтересованность вице-премьера может повлиять на «надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей».

Получив ответ на запрос, «яблочники» напомнили «Дождю», что «уведомлением процедура предупреждения или разрешения конфликта интересов не ограничивается». «По закону, за уведомлением должна следовать предварительная проверка аппарата, после чего готовится мотивированное заключение и направляется в президиум совета при президенте по противодействию коррупции. Из того, что известно, не сделано ничего», — считает замруководителя антикоррупционного центра партии Алексей Карнаухов.

33-летний Алексей Рогозин стал гендиректором «Ил» 2 мая. 14 марта он был назначен вице-президентом ОАК по транспортной авиации.