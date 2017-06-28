«Газпром» прокомментировал информацию о планах покинуть турецкий рынок газа

«Газпром» будет приспосабливать конкретную модель работы на газовом рынке Турции на долгосрочную перспективу под меняющуюся конъюнктуру турецкого энергетического рынка, сообщил ТАСС официальный представитель компании Сергей Куприянов. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что «Газпром» может уйти с турецкого рынка газа, хотя окончательное решение об этом не принято. По данным его источников, Газпромбанк завершает выход из компании Promak, которой принадлежит по 60% в двух импортерах российского газа в Турцию — Enerco и Avrasya. Также «Газпром» собирается продать и контрольную долю в турецкой Bosphorus gaz.

По словам Куприянова, «Газпром» внимательно следит за тенденциями развития турецкого энергетического рынка и изучает «самые разные варианты сотрудничества с турецкими потребителями». Он напомнил, что турецкий газовый рынок как второй по объемам экспорта для «Газпрома» имеет для компании очень большое значение.

«Мы исходим из того, что роль Турции как крупнейшего энергетического игрока в регионе в дальнейшем будет расти. В этой же связи мы сейчас развиваем новый крупный инфраструктурный проект "Турецкий поток", который принесет в страну крупные объемы газа напрямую», - заявил представитель «Газпрома».