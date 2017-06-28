Кассы на АЗС «Роснефти» работают с перебоями из-за хакеров

На некоторых автозаправках «Роснефти» кассы работают со сбоями из-за недавней хакерской атаки на компанию. Это сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «Роснефти». Она обещает восстановить работоспособность касс в ближайшее время. «Розничная сеть компании работает в штатном режиме», - говорится в заявлении.

Об атаке на сети «Роснефти» и «Башнефти» компания сообщила 27 июня днем. Представитель «Роснефти» говорил, что на производственных процессах атака не сказалась, их своевременно переключили на резервную систему управления. Микроблог «Роснефти» также выразил надежду, что атака не связана с судебным разбирательством с АФК «Система». Поздно вечером вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев предположил, что у хакеров, атаковавших компьютеры компании, могли быть рациональные мотивы. «Таким рациональным мотивом было бы «убить» компьютеры «Башнефти», в которых содержится большое количество информации о деятельности «Башнефти» в период владения ей предыдущими собственниками», - сказал он в эфире Business FM. «Мы говорили, что на самом деле это не наша функция, мы надеемся, что специалисты, правоохранительные органы это расследуют и найдут, но мы не хотим думать ни в коем случае, что это как-то связано с нашими судебными процессами, несмотря на удивительную синхронизацию», - добавил он .