Новак: Россия сократила добычу нефти в июне на 305 000 баррелей в сутки

Россия сократила добычу нефти в июне на 305 000-308 000 баррелей в сутки по отношению к октябрю, то есть превышение обязательств с ОПЕК примерно на 2%, сообщил министр энергетики страны Александр Новак. Таким образом, Россия исполняет свои обязательства в полном объеме, подчеркнул он.

В настоящее время дополнительного снижения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК не обсуждается, отметил министр, добавив, что на июльской встрече будет обсуждаться в целом ситуация на рынке. Заседание комитета назначено на 24 июля, пройдет в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, в конце прошлого года страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти по отношению к октябрю 2016 г. на 1,2 млн б/с до 32,5 млн б/с, страны не-ОПЕК - на 558 000 б/с, из которых 300 000 б/с приходится на Россию. В мае было принято решение продлить соглашение до конца марта 2018 г.