Российские переговорщики в сделке ОПЕК+ получили государственные награды

Российские переговорщики в сделке по ограничению добычи крупнейшими мировыми производителями получили государственные награды. Соответствующий указ во вторник подписал президент России Владимир Путин, сообщает Официальный интернет-портал правовой информации.

«За большой вклад в подготовку и реализацию межгосударственных экономических соглашений и многолетнюю добросовестную работу» медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени» получил руководитель дирекции «Аналитический центр ТЭК» «Российского энергетического агентства» Минэнерго Павел Сорокин, Орден Дружбы - директор департамента международного сотрудничества Минэнерго Роман Маршавин.

Также награды получили: постпред России при ОПЕК Владимир Воронков (Орден «За заслуги перед отечеством IV степени»), а также посол России в Катаре Нурмахмад Хохлов, директор департамента экономического сотрудничества МИД Евгений Станиславовов и чрезвычайный и полномочный посланник Олег Озеров (Ордена Дружбы).

В конце прошлого года после почти годовых переговоров крупнейшие мировые производители нефти, как входящие в Организацию стран - экспортеров нефти, так и не входящие в ОПЕК, приняли шаги, направленные на балансировку мирового рынка нефти. Страны ОПЕК 30 ноября 2016 г. договорились в течение первого полугодия сократить добычу по отношению к октябрю 2016 г. на 1,2 млн б/с до 32,5 млн б/с. Спустя несколько дней к ним примкнули страны не-ОПЕК, решив снизить добычу на 558 000 б/с, из которых 300 000 б/с приходится на Россию.