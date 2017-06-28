Россия поставит в Белоруссию в III квартале 4,5 млн т нефти

Россия поставит в Белоруссию в III квартале текущего года 4,5 млн т нефти, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Как сообщалось, в 2016 г. Россия сократила поставки в Белоруссию нефти до 18,4 млн т из-за разногласий в подходах к определению цены газа.

Во II квартале разногласия были урегулированы. В I квартале Россия поставила в Белоруссию 4 млн т, во II квартале - 5 млн т.

Пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин сообщал, что во втором полугодии в Белоруссии будет поставлено 15 млн т.

Предполагалось, что в III и IV кварталах будет поставлено по 7 млн т нефти.