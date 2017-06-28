Медицинская компания Invitro подверглась кибератаке

Инфраструктура медицинской компании Invitro («Инвитро») подверглась кибератаке. Утечки персональных данных клиентов удалось избежать, передает «РИА Новости».

«Кибератака, которой вчера подверглись крупнейшие компании во всем мире, не обошла "Инвитро" стороной. В данный момент принимаются все меры для устранения ущерба, нанесенного нашей инфраструктуре. Мы со всей ответственностью заявляем, что персональные данные наших клиентов не пострадали и не достались злоумышленникам», — говорится в сообщении компании.

В результате кибератаки пострадали внутренние процессы компании: увеличено время выдачи результатов анализов. На данный момент лабораторная информационная система восстановлена, идет процесс ее настройки.