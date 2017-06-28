«Лаборатория Касперского»: Новый вирус-вымогатель поразил уже 2000 пользователей

Число атакованных новым вирусом-вымогателем пользователей достигло 2000, больше всего инцидентов в России и на Украине, сообщили «Прайму» в «Лаборатории Касперского». Атака затронула компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. «Лаборатория Касперского» назвала новый вирус - ExPetr. Эксперты компании продолжают изучать последнюю волну заражений.

«По имеющимся у нас предварительным данным, этот шифровальщик не принадлежит к уже известному семейству вымогателей Petya, хотя и имеет несколько общих с ним строк кода. В данном случае речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся от Petya функциональностью», - заявили в лаборатории.