Банк «Хоум кредит» сообщил об итогах проверки IT-cистем после заражения вирусом

Основная банковская и платежная система банка «Хоум кредит» (ХКФ) не была затронута вирусом-вымогателем, это банк сообщил по результатам «всесторонней проверки». «Все данные о клиентах и операциях защищены и не пострадали», - заверил представитель ХКФ.

Он напомнил, что банк 27 июня обнаружил попытки нарушения своей киберзащиты «на ограниченном количестве банковских компьютеров». С учетом масштабов атаки «Хоум кредит» решил приостановить работу всех своих ИТ-систем до тех пор, пока не будет проведено тщательное расследование.

28 июня отделения банка работают по обычному графику. На уточняющий вопрос «Ведомостей», верно ли, что в отделениях пока не все операции доступны, представитель ХКФ сказал, что в отделениях можно только погашать кредиты, а POS-терминалы работают в полном объеме.

Клиентам доступны онлайн-операции, и они, как обычно, могут снять свои деньги через банкоматы, точки продаж банка в торговых центрах работают в обычном режиме. Банк приносит клиентам извинения за доставленные неудобства.