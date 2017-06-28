Новому вирусу-вымогателю заплатили выкуп 40 раз

Вирус перехватывает контроль над компьютером, шифрует файлы пользователя и предупреждает, что попытки самостоятельного возвращения доступа к ним бесполезны Oleg Reshetnyak via AP

С начала атаки вируса-вымогателя во вторник 27 июня к полудню среды он сумел заработать лишь около $9130, следует из данных его биткоин-кошелька. Выкуп ему заплатили 40 раз, и он накопил на своем счете 3,64 единицы криптовалюты биткоин (BTC). Курс криптовалюты, по данным Coinmarketcap, к полудню среды составлял около $2508/BTC. Первый платеж прошел во вторник в 12:48.

Вирус перехватывает контроль над компьютером, шифрует файлы пользователя и предупреждает, что попытки самостоятельного возвращения доступа к ним бесполезны. За их расшифрование он требует выкуп в размере $300 в биткоинах. Но некоторые транзакции были на сумму меньше требуемой, следует из данных кошелька.

Вчера к вечеру от этого вируса пострадало больше тысячи компаний, сообщала «Лаборатория Касперского». Очаг заражений был в России и на Украине, но вскоре вирус перекинулся и на другие страны: стало известно о заражениях в Азии, Европе и Америке.

Чуть больше месяца назад по миру прокатилась масштабная волна заражений другим вирусом-шифровальщиком WannaCry. Он также требовал выкуп в биткоинах на сумму $300. Число жертв могло дойти до 300 000 минимум в 150 странах. Лишь за четыре дня он мог нанести ущерб более чем в $1 млрд. Но, собственно, заработок злоумышленников был более чем скромным: к 25 мая они получили всего 302 платежа на общую сумму $126 742.