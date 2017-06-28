Microsoft: Наше антивирусное ПО защищает от вируса Petya

Антивирусное программное обеспечение Microsoft способно обнаружить вирус-шифровальщик Petya и защитить устройства от него, заявила ТАСС пресс-секретарь компании в России Кристина Давыдова. По ее словам, Microsoft в ходе первичного анализа выявил несколько различных способов распространения вируса. При этом одна из уязвимостей, используемая вредоносной программой, была закрыта обновлением безопасности, ранее выпущенным для всех платформ от Windows XP до Windows 10. Корпорация продолжает расследование, ее команды поддержки готовы оперативно помогать пострадавшим, заверила Давыдова.

Вирус перехватывает контроль над компьютером, шифрует файлы пользователя и предупреждает, что попытки самостоятельного возвращения доступа к ним бесполезны. За их расшифрование он требует выкуп в размере $300 в биткоинах. Но некоторые транзакции были на сумму меньше требуемой, следует из данных кошелька. Вспышка заражения началась во вторник. Уже к вечеру от этого вируса пострадало больше тысячи компаний, сообщала «Лаборатория Касперского». Очаг заражений был в России и на Украине, но вскоре вирус перекинулся и на другие страны: стало известно о заражениях в Азии, Европе и Америке.