ТАСС: вице-президент «Алросы» Андрей Поляков покидает компанию

Вице-президент «Алросы» Андрей Поляков уходит из компании, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Поляков уходит из «Алросы», — сказал собеседник агентства. Представители компании и сам топ-менеджер пока не прокомментировали информацию.

Поляков курирует в компании вопросы международного сотрудничества. Недавно он был избран президентом Всемирного алмазного совета (WDC). Этот пост он покинет к концу этой недели, сообщили в WDC. С 1 июля его должность займет Стефан Фишлер.