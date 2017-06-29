Президент АФК «Система» Шамолин вышел из совета директоров МТС

Президент АФК «Система» (холдинг контролирует МТС) Михаил Шамолин не вошел в новый состав совета директоров оператора связи. Как сообщает «Интерфакс», это решение было принято на годовом собрании акционеров МТС. Вместо Шамолина в совет вошел вице-президент - руководитель комплекса по стратегии АФК Артем Засурский. Представитель «Системы» ранее называл это «обычной ротацией топ-менеджеров АФК в составе советов директоров подконтрольных активов». Об этой перемене МТС предупредила в апреле.

В совет директоров переизбраны председатель прежнего совета, экс-президент Deutsche Telekom и глава совета директоров индийской Sistema Shyam Teleservices («дочка» АФК) Рон Зоммер, президент МТС Андрей Дубовсков, вице-президент и CFO «Системы» Всеволод Розанов, вице-президент АФК, управляющий телеком-активами Александр Горбунов. В качестве независимых кандидатов в совет избраны советник президента АФК Регина фон Флеминг, а также Томас Холтроп, Мишель Комб и Стэнли Миллер.

28 июня агентство Fitch поместило в список Rating Watch «негативный» рейтинги АФК «Система» и МТС. Это произошло вслед за решением суда об аресте ряда активов «Системы», в том числе принадлежащую ей 31,76%-ную долю в МТС, в рамках разбирательства по иску «Роснефти».