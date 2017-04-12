Президент АФК «Система» Шамолин может покинуть совет директоров МТС

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин может покинуть совет директоров ПАО «Мобильные телесистемы», его место может занять вице-президент - руководитель комплекса по стратегии АФК Артем Засурский, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение оператора.

Представитель АФК рассказал агентству, что в решении о выходе М. Шамолина из совета директоров МТС «нет никакой интриги».

«Это обычная ротация топ-менеджеров АФК в составе советов директоров подконтрольных активов. В качестве главы АФК "Система" Михаил имеет всю необходимую информацию как об МТС, так и других активах группы», - сказал представитель «Системы», напомнив, что меньше месяца назад Шамолин был переизбран на должность президента, председателя правления АФК «Система» со сроком полномочий три года.

Всего в новый список кандидатов, помимо Засурского, вошли восемь представителей из нынешнего состава: председатель совета директоров МТС Рон Зоммер, президент МТС Андрей Дубовсков, вице-президент и CFO «Системы» Всеволод Розанов, вице-президент АФК, управляющий телеком-активами Александр Горбунов.

В качестве независимых кандидатов номинированы советник президента АФК, экс-глава ИД Axel Springer Russia (издает журнал Forbes) Регина фон Флеминг, а также Томас Холтроп, Мишель Комб и Стэнли Миллер.

Годовое собрание акционеров МТС состоится 29 июня 2017 г.