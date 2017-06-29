Sollers не будет выплачивать дивиденды за 2016 год

Акционеры группы Sollers на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. «Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать», – отмечается в сообщении компании.

Автомобилестроительный холдинг Sollers по итогам 2016 г. снизил чистую прибыль по МСФО почти вдвое по сравнению с показателем 2015 г. - до 1,6 млрд руб.

В группу Sollers входят Ульяновский автомобильный завод, Заволжский моторный завод и ООО «Соллерс - Дальний Восток». Кроме того, «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус» - совместное предприятие японской Mazda и ПАО «Соллерс» - выпускает автомобили Mazda СХ-5 и Mazda 6. В России также работает совместное предприятие Sollers и Ford.