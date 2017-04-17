Выпуск легковых автомобилей в России вырос в I квартале на 23%

Производство легковых автомобилей в России в марте этого года увеличилось на 21,5% по сравнению с мартом 2016 г., в I квартале - на 23% по сравнению с тем же периодом 2016 г., сообщает Росстат со ссылкой на материалы Федеральной службы государственной статистики России.

Всего в I квартале текущего года было произведено 308 000 легковых машин. Показатель марта 2017 г. относительно февраля того же года вырос на 20,6%.

Производство грузовых автомобилей в России в марте увеличилось на 16,1% к марту прошлого года. За квартал рост составил 13% до 29 400 шт. В марте выпуск вырос на 22,9% к февралю 2017 г. Выпуск автобусов в марте вырос на 23% к марту 2016 г. и на 11,6% к февралю 2017 г. За квартал показатель увеличился на 37,1% до 4900 единиц.

В 2016 г. производство легковых автомобилей в России в марте падало на 25,9% до 99 200 шт., по итогам I квартала 2016 г. - на 26,3% до 249 000 легковых машин.

Основными производителями легковых автомобилей в России являются ОАО «АвтоВАЗ», группа Sollers, калининградский «Автотор», ЗАО «Рено Россия» (завод Renault в Москве), грузовых - ОАО «КАМАЗ» и группа ГАЗ.