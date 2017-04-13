Hyundai локализует производство коммерческих автомобилей в Калининграде

Группа компаний «Автотор» и Hyundai Motor Company (HMC) в четверг подписали план запуска производства полного цикла коммерческих автомобилей в Калининграде. Речь идет о микроавтобусах, малотоннажных и среднетоннажных грузовиках.

По словам председателя совета директоров ООО «Автотор холдинг» Валерия Горбунова, инвестиции в проект составят $50 млн. Тестовое производство по полному циклу планируется запустить в ноябре 2017 г., серийное - в январе 2018 г.

Как отметил Горбунов, до конца текущего года «Автотор» выпустит 3000 коммерческих автомобилей, из которых 400 - по полному циклу. При этом он уточнил, что в 2018 г. завод будет стремиться выпустить до 4000 коммерческих автомобилей по полному циклу. В пресс-релизе компании отмечается, что на начальном этапе мощности производства в режиме полного цикла составят не менее 16 000 автомобилей в год. В дальнейшем планируется наращивание объемов производства и повышение уровня локализации.

Исходя из объемов будущего производства коммерческих автомобилей на «Автоторе», в январе 2017 г. НМС открыла в России новую дистрибуторскую компанию Hyundai Truck and Bus Rus, которая будет продвигать на рынок продукцию из Калининграда.