Половину размещения «Полюса» выкупили британские инвесторы

Иностранные инвесторы стали основными покупателями акций при вторичном размещении «Полюса», на их долю пришлось около 90% SPO, сообщил «Интерфаксу» Борис Квасов, директор управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала», выступившего одним из организаторов размещения. «На долю инвесторов из Великобритании пришлось около половины акций в рамках размещения. Российские инвесторы приобрели чуть более 10%, примерно столько же пришлось на инвесторов из континентальной Европы. Почти 20% акций выкупили инвесторы из Северной Америки, в том числе из Канады, которые не так часто смотрят на российские сделки на акционерных рынках. Инвесторы с Ближнего Востока приобрели менее 10% акций», - сказал он.

Квасов отметил высокое качество инвесторов в сделке: большую часть из них составили долгосрочные инвесторы - на их долю пришлось почти 80% всех аллокаций, включая суверенные фонды, на которых пришлось чуть менее 10%. Российские пенсионные фонды, по словам Квасова, также приняли участие в сделке, их доля составила менее 1%. «Был спрос и со стороны физических лиц, они приняли участие в биржевом транше, но их доля в общем объеме спроса незначительна», - добавил он. «По результатам предложения более 80 институциональных инвесторов приобрели акции. На топ-10 аллокаций пришлось около 60% предложения», - заключил собеседник агентства.

Ранее в пятницу «Полюс» объявил цену размещения в рамках SPO - она составит $66,5 (3929,19 руб.) за акцию. Это нижняя граница ценового диапазона ($66,5-70,6), она соответствует капитализации всей компании в $8,48 млрд.

Инвесторам предложены обыкновенные акции, обращающиеся на Московской бирже, и глобальные депозитарные акции (GDS), которые будут допущены к торгам на Лондонской бирже. Одной акции соответствуют две GDS, соответственно, для них цена размещения составляет $33,25.

Продающими акционерами в рамках SPO выступают Polyus Gold (PGIL) International Limited (PGIL) Саида Керимова и ее «дочка» Polyus Gold plc., новые акции на $400 млн размещает сам «Полюс». Общий объем сделки составит от 7% до 9% увеличенного уставного капитала компании. Polyus Gold plc. при этом направит все вырученные от продажи существующих акций средства на приобретение новых, в рамках допэмиссии, а затем передаст этот пакет PGIL.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки выступают Goldman Sachs International, JP Morgan, Sberbank CIB и «ВТБ капитал», совместными букраннерами являются BMO Capital Markets, Газпромбанк и Morgan Stanley. PGIL собирается предоставить совместным букраннерам опцион в объеме до 10% от объема предложения по цене размещения.

По верхней границе ценового диапазона - капитализация в $9,005 млрд - соответствовала цене объявленной в мае сделки с Fosun, в рамках которой китайская компания покупает 10% «Полюса» у PGIL. Fosun получила опцион еще на 5% «Полюса», но уже по более высокой цене - $77,6628 за акцию. Сумма двух сделок составляет до $1,375 млрд.