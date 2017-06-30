Универмаги Stockmann не уйдут из России

Несмотря на продажу российских магазинов Stockmann и планы перевести их под вывеску Debenhams, эти универмаги в России сохранят прежнее название, пишет «Коммерсантъ». АО «Стокманн» заключило лицензионное соглашение с финской Stockmann, что позволит ему до 2023 г. управлять сетью универмагов под одноименным названием, сообщили изданию в пресс-службе компании. Контракт предусматривает последующую пролонгацию. Прежнее соглашение предполагало, что АО «Стокманн» имело право использовать бренд Stockmann на территории России до конца 2018 г., новый договор продлевает этот период еще на пять лет, объясняет «Прайм».

В ноябре 2015 г. финский ритейлер Stockmann сообщил, что договорился о продаже своих универмагов в России. Покупателем стала компания Reviva Holdings Ltd. – владелец российского франчайзи сети универмагов Debenhams («Дебрусс»). Сделка была закрыта в I квартале 2016 г., следует из отчетности финской компании. Продавец объяснял сделку плохими финансовыми показателями сети: по итогам 2015 г. убытки универмагов Stockmann в России составили 86,1 млн евро. За семь универмагов, аутлет и логистический центр Reviva заплатила Stockmann €5 млн. Компания получила возможность в течение двух лет использовать в России бренд Stockmann. За это время она планировала перевести купленные магазины под вывеску Debenhams, но теперь передумала, говорят в АО «Стокманн».

Связаться с Reviva и «Дебрусс» «Коммерсанту» не удалось.