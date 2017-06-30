Счетная палата обвинила СПбГУ в неэффективном использовании ресурсов

Счетная палата выявила неточности в бухгалтерской отчетности Санкт-Петербургского государственного университета. «Например, затраты на два объекта, которые введены в эксплуатацию, отражены в бухгалтерской отчетности как "незавершенное строительство" на сумму почти 18 млн руб., 47 объектов, на которые получены патенты, не отражены в бухгалтерской отчетности, их стоимость университетом не определена», — говорится в заключении Счетной палаты.

Также в бухгалтерской отчетности не отражена просроченная дебиторская задолженность на сумму более 23 млн руб. Контрольное ведомство пришло к выводу, что планирование расходов в СПбГУ осуществляется на низком уровне — в 2016 г. в план закупок было внесено 153 правки, в результате цена контрактов и договоров выросла с 1,35 млрд руб. до 3,99 млрд руб.

Кроме того, университет заключил пять договоров о сотрудничестве в области организации питания и предоставил помещения в отсутствие договоров аренды и без согласования собственника. По этому нарушению подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру.

Установлены факты неэффективного использования ресурсов, на создание которых использованы средства федерального бюджета в объеме 553,69 млн руб. Из них 175,8 млн руб. пришлось на разработку проектной документации на пять объектов капитального строительства и 377,89 млн руб. было направлено на приобретение медицинского оборудования, которое на момент проверки не используется около 1,5 лет.