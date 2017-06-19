Счетная палата попросила Генпрокуратуру проверить Минобрнауки

Счетная палата нашла нарушения в бюджетной отчетности Минобрнауки за 2016 г. и попросила Генпрокуратуру проверить ведомство, сообщает РБК. Портал ссылается на заключение контрольного ведомства. Также Счетная палата сообщила о нарушениях в ФАС и Минфин.

В нем говорится, что в бюджетную отчетность министерства не внесена информация об одном участке земли и 39 патентах. Аудиторы также выяснили, что министерство неправомерно перевело 2,2 млрд руб. из федерального бюджета на модернизацию подведомственных и автономных учреждений. По пяти госконтрактам министерства на 49,2 млн руб. Счетная палата обнаружила конфликт интересов: победивший в тендерах Центр развития науки возглавляла бывший начальник правового департамента ведомства Марина Лукашевич. 8 млн руб. ведомство заплатило Центральному научно-исследовательскому институту черной металлургии им. И. П. Бардина и Российскому химико-технологическому университету им. Д. И. Менделеева за невыполненные работы, а фонд «История отечества», наоборот, не получил полагающиеся ему 100 млн руб. Из 384 млн руб., заложенных на гранты студентам, было потрачено только 102,8 млн руб.

РБК обращает внимание, что Московский авиационный институт получил 3,9 млн руб. на уполномоченного по правам студентов в России (сейчас эту должность занимает Артем Хромов). В Счетной палате отмечают, что в штатном расписании Минобрнауки нет такой должности, в уставе МАИ не закреплен такой вид деятельности. Хромов заявил, что денег от МАИ не получал и вообще работает на общественных началах. По его словам, оплачивается только работа сотрудников на горячей линии, по которой ему приходят обращения. Офис уполномоченного находится в здании, которое до февраля 2017 г. принадлежало МАИ. РБК ждет ответа от пресс-службы вуза о том, на что были израсходованы 3,9 млн руб.

В Минобрнауки успели только сообщить, что изучат и учтут все замечания Счетной палаты. Там добавили, что контрольно-ревизионный департамент в структуре министерства появился только осенью 2016 г. после прихода нового министра – Ольги Васильевой.