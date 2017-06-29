Минздрав ответил на критику Счетной палаты

В Министерстве здравоохранения сообщили, что устранили неточности в финансовой отчетности, на которые указала Счетная палата. «По замечаниям, касающимся учреждений, а также вопросов бухгалтерской отчетности, министерством были приняты меры по устранению всех отмеченных замечаний», — говорится в комментарии ведомства.

В министерстве также объяснили, почему до учреждений не были доведены 1,6 млрд руб. В заключении Счетной палаты говорится, что из-за этого высокотехнологичную медицинскую помощь не получили 5400 человек. «Счетная палата России указывает не на реальных, а на потенциальных пациентов, основываясь на финансовых расчетах, что некорректно: на возможность оказания помощи влияет целый ряд факторов, а не только лишь финансовая обеспеченность», — отметили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что Счетная палата изучила деятельность Минздрава в 2016 г. и направила результаты проверки в Генпрокуратуру и СКР. В Счетной палате отметили, что министерство не учло «нематериальные активы» общей стоимостью 121,3 млн руб. и не провело инвентаризацию незавершенного строительства.