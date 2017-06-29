РБК: Счетная палата пожаловалась на Минздрав в Генпрокуратуру и СКР

Счетная палата изучила деятельность Министерства здравоохранения в 2016 г. и направила результаты проверки в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее заключение. В Счетной палате считают, что отчетность Минздрава недостоверна.

В частности, министерство не учло «нематериальные активы» общей стоимостью 121,3 млн руб. и не провело инвентаризацию незавершенного строительства, отметили в контрольном ведомстве. Также Минздрав не довел до своих учреждений 1,6 млрд руб., из-за чего 5400 человек в прошлом году не получили высокотехнологичную медицинскую помощь.

В Минздраве изданию ответили, что Счетная палата указала в заключении не реальных, а потенциальных пациентов, что, по мнению ведомства, некорректно. Кроме того, добавили в министерстве, указанная сумма поступила в распоряжение ведомства только в ноябре 2016 г.