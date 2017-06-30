В совете директоров «Газпрома» заменили Улюкаева

В совет директоров «Газпрома» впервые вошел министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает ТАСС. Это решение приняли акционеры компании на годовом собрании. В совете Мантуров сменил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. В остальном совет был переизбран в прежнем составе.

Улюкаев вошел в совет директоров «Газпрома» в июле 2016 г. За его кандидатуру проголосовали 8,6% из присутствующих акционеров (для сравнения: за Алексея Миллера - 12,2%). В совете он проработал до задержания в ноябре 2016 г. В мае совет решил не выплачивать Улюкаеву вознаграждение.