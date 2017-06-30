В аэропортах Москвы задержаны более 50 рейсов

В аэропортах Москвы в пятницу из-за сильного ливня и порывистого ветра задержаны более 50 рейсов.

«Несмотря на ливень, аэропорты работают штатно, без отмен рейсов по метеоусловиям, однако из "Шереметьево" четыре рейса ушли на запасные аэродромы, не сумев приземлиться», - рассказал источник в авиадиспетчерских службах.

Согласно информации сервиса «Яндекс.Расписание» в аэропорту «Домодедово» задержаны 23 рейса, в «Шереметьево» - 28 рейсов и один рейс во «Внуково». Еще три рейса в «Домодедово» отменены.