Гендиректор «Мегафона» назвал настоящую причину и дату увольнения PR-директора

Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков объяснил увольнение PR-директора компании Петра Лидова его желанием перейти на другую работу. Он решил сообщить об истинном положении дел с этим менеджером в связи «с появившимися в прессе спекуляциями» на тему причин его ухода из компании.

«Петр покидает "МегаФон" с 1 августа. Об этом сроке мы договорились с ним в конце мая, когда он сообщил мне о своем желании уйти из компании в связи с переходом на другую работу, – заявил Солдатенков. – Мы действительно находимся в процессе поиска специалиста на его место, рассматривая как внутренних, так и внешних кандидатов».

Солдатенков напомнил, что Лидов был директором «Мегафона» по связям с общественностью с 2009 г., и назвал его разносторонним и успешным руководителем и профессионалом высокого уровня. Он пожелал ему успехов в дальнейшей карьере от имени руководства и сотрудников компании.

Источники «Ведомостей» в конце июня сообщили, что Лидов уйдет из «Мегафона» и ему ищут замену. Последней каплей, как говорили собеседники «Ведомостей», стал пренебрежительный твит Лидова о несовершеннолетних участниках акций протеста 12 июня. Также в компании были не очень довольны тем, что PR-директор совмещал работу в компании и на телевидении, и тем, как он освещал последние аварии у «Мегафона», говорили источники. Сам Лидов написал в Facebook, что это «чушь процентов на 80».