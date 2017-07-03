Россия за первое полугодие 2017 году увеличила добычу нефти на 0,9% - до 272,3 млн тонн

Добыча нефти и газового конденсата в России за первое полугодие 2017 г. увеличилась на 0,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 272,28 млн т, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

В июне 2017 г. в России добыто 44,8 млн т нефти.

Так, в январе - июне текущего года «Роснефть» добыла 93,26 млн т нефти, что на 0,5% меньше, чем годом ранее, «Лукойл» снизил показатель на 1,5% - до 40,6 млн т. «Сургутнефтегаз» в отчетном периоде добыл 30,07 млн т нефти (-1,7%), «Газпром нефть» - 19,5 млн т (+9%), «Татнефть» - 14,38 млн т (+3,4%), «Башнефть» - 10,7 млн т (+1,2%), «Славнефть» - 7,2 млн т (-3,6%), «Русснефть» - 3,47 млн т (+2,7%), ННК - 1,067 млн т (-7,5%), «Новатэк» - 3,8 млн т (-6,4%).

По данным на конец июня, Россия удерживала среднесуточную добычу нефти ниже 1,5 млн т в сутки в рамках сделки с ОПЕК.