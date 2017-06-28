Россия снова снизила добычу нефти

Договоренность ОПЕК+ не дала нужного результата из-за растущей добычи сланцевой нефти в США Е. Разумный / Ведомости

В текущем месяце российские компании сократили добычу на 305 000-308 000 барр. в сутки, то есть страна перевыполнила обязательства на 2%, рассказал министр энергетики Александр Новак «Интерфаксу».

Дополнительного снижения добычи нефти Россия не обсуждает, добавил министр. «На июльской встрече [министерского комитета по мониторингу выполнения договоренностей ОПЕК+] будем обсуждать в целом ситуацию на рынке», - сказал Новак агентству.

25 мая 24 страны, контролирующие 60% нефтедобычи, договорились, что продолжат до конца марта 2018 г. поддерживать ее уровень на 1,8 млн баррелей в сутки ниже, чем в прошлом году. Такого решения ожидали рынки, хотя сохранялись надежды и на большее: в ходе переговоров обсуждалось и соглашение сроком на год, сообщила Financial Times со ссылкой на министров стран ОПЕК. Котировки нефти начали снижаться, хотя перед саммитом ОПЕК многие аналитики говорили, что ждут их повышения в случае продления пакта до марта 2018 г.

В среду Brent торгуется на уровне $46,6 за баррель. После майского саммита ОПЕК цены падали более чем на 15%, Brent 21 июня дешевела до $44,35. С последнего пика, в январе 2017 г., цена упала более чем на 20%, что традиционно характеризуется как переход к медвежьему рынку. Котировки падают из-за растущей добычи сланцевой нефти в США, кроме того, товарные запасы снижаются не теми темпами, как изначально планировалось, отмечает аналитик «Атона» Александр Корнилов. Все это сильно давит на текущие цены на Brent, уточняет он.

Следующее заседание ОПЕК и встреча со странами, не входящими в организацию, состоятся 30 ноября 2017 г., писал ТАСС со ссылкой на министерство энергетики Нигерии.