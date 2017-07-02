Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье в первом полугодии вырос на 3,9%

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе - июне 2017 г. составил 120,912 млн т (4,897 млн баррелей в сутки), что на 3,9% выше аналогичного показателя 2016 г. При этом следует учитывать, что в феврале текущего года было на один день меньше, чем в феврале 2016 г.

В июне 2017 г. из России в дальнее зарубежье было вывезено 18,882 млн т нефти (4,614 млн баррелей в сутки), что на 0,5% больше, чем в июне 2016 г.

«Роснефть» за шесть месяцев экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК «Транснефть» 50,041 млн т, «Лукойл» — 11,208 млн т, «Сургутнефтегаз» — 14,1 млн т, «Газпром нефть» — 5,688 млн т, «Татнефть» — 7,682 млн т, «Башнефть» — 239 300 т.

Объем поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России в январе - июне вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. и составил 140,130 млн т. В июне текущего года поставки на НПЗ России составили 23,969 млн т (+2,5% по сравнению с июнем 2016 г.).