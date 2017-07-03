В Кремле считают отток капитала из России «конъюнктурным процессом»

Отток иностранного капитала из России объясняется конъюнктурными факторами, суд между «Роснефтью» и АФК «Система» не оказывает влияния на инвестиционный климат в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему считаем, что определенная волатильность возможна всегда: капитал спокойно приходит в страну и спокойно уходит. Это во многом конъюнктурные факторы, на смену одним процессам приходят другие в зависимости от того, когда те или иные параметры инвестиций становятся более привлекательными инвесторам. Поэтому это достаточно волатильный конъюнктурный процесс», – сказал Песков.

По данным «Коммерсанта», за четыре месяца с февраля 2017 г. из фондов, ориентированных на Россию, было выведено $1,6 млрд, причем в активы других развивающихся стран фиксируется приток – $1,9 млрд только на минувшей неделе, а за четыре месяца – почти $28 млрд. Газета объяснила такую динамику неоправдавшимися надеждами на сближение позиций США и России после победы на президентских выборах Дональда Трампа, а также обострением корпоративного конфликта «Роснефти» с АФК «Система».

«Что касается упомянутого разбирательства, то оно происходит исключительно в судебной плоскости, и это не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в нашей стране», – заявил Песков.