«Коммерсантъ»: Вывод капитала из России за 4 месяца составил рекордные $1,6 млрд

Отток капитала из России с февраля 2017 г. составил $1,6 млрд, пишет «Коммерсантъ». Больше было выведено только из Китая - $4 млрд, рынок которого значительно больше российского. Только за последнюю неделю объем средств, выведенных из фондов, ориентированных на Россию, превысил $83 млн, приводит издание собственные оценки, основанные на данных «Ренессанс Капитала». Это рекордные темпы с 2013 г., когда инвесторы были обеспокоены действиями Федеральной резервной системы. Тогда ориентированные на Россию фонды за семь месяцев потеряли $2,47 млрд.

Сокращение вложений в такие фонды сейчас фиксирует и Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Это происходит на фоне притока средств в активы других развивающихся стран. Только на минувшей неделе они привлекли $1,9 млрд, а за четыре месяца — почти $28 млрд. Так, в фонды, ориентированные на Индию и Бразилию, за четыре месяца было инвестировано $2,6 млрд и $1 млрд соответственно.

Одна из главных причин оттока — не оправдавшееся сближение позиций США и России после победы на президентских выборах Дональда Трампа. Привлекательность рублевых активов снижает и обострение корпоративного конфликта «Роснефти» с АФК «Системой». «Ситуация вокруг АФК «Система», безусловно, не улучшает инвестиционный климат на российском рынке, однако пока влияние данной истории на рынок ограничивается, по сути, динамикой котировок бумаг самого холдинга и частично МТС»,— приводит издание мнение начальника управления инвестиций «Райффайзен Капитала» Владимира Веденеева.