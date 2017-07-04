Президент Молдавии объявил об упрощении правил ввоза сельхозпродукции в Россию

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Россия разрешила импорт растениеводческой продукции из Молдавии через все таможенные посты, а не только КПП Брянска. Как передает ТАСС, Додон написал в Facebook, что правила упростились после переговоров его советников с руководителями Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Это позволит молдавской стороне снизить транспортные расходы и ускорить поставки товаров, объяснила ТАСС советник президента по вопросам экономики Елена Горелова. При этом право на ввоз продуктов в Россию имеют только те молдавские производители, которые доказали российским регуляторам качество продукции. Также в отношении молдавских товаров по-прежнему действуют таможенные пошлины, введенные Россией в 2014 г. после подписания Кишиневом соглашений об ассоциации с ЕС и создании зоны свободной торговли. Горелова сказала, что Кишинев добивается отмены всех ограничений.

Ввоз молдавских овощей и фруктов в Россию был запрещен в марте 2005 г., Москва ссылалась на несоответствие этих товаров нормам безопасности. С 2007 г. Россельхознадзор начал постепенно разблокировать эти поставки.