Сечин: «Роснефть» не получала от «Системы» предложений по урегулированию судебного спора

«Роснефть» до сих пор не получила от АФК «Система» конкретных предложений по урегулированию судебного спора, сообщил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Там нет никаких предложений, просто нет. Вот коллеги задали вопрос, на каких условиях мы готовы сотрудничать. На условиях "Роснефти"», - добавил он. «А если они хотят выйти на мировое соглашение, нужно делать конкретные предложения, а не заводить рака за камень», - цитирует Сечина Reuters. Он добавил, что «Роснефть» не просит активы «Системы», а просит «свое, не более того».

27 июня в Арбитражном суде Башкирии началось рассмотрение по существу иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система». Нефтяники требуют от АФК «Система» возмещения 170 млрд руб. убытков «Башнефти» от реорганизации в 2014 г. Арбитражный суд Башкирии по ходатайству «Роснефти» наложил арест на принадлежащие АФК «Система» 31,76% акций МТС, 100% акций «Медси» и 90,47% акций БЭСК по делу на 170,6 млрд руб.

Официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов заявил, что компания обратилась «к генеральному прокурору, прокурору города Москвы, министру юстиции России и главному судебному приставу России с просьбой провести проверку законности действий судебного пристава Ольги Сталь, которая превысила должностные полномочия, запретив получать доход по арестованным судом акциям». По мнению компании, пристав самостоятельно ввела дополнительные обеспечительные меры, не предусмотренные судом. «Мы просим взять на контроль отмену постановления пристава и привлечь виновных лиц к ответственности», - сообщил Копытов.