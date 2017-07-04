«Система» считает, что не должна доказывать отсутствие убытков от реорганизации «Башнефти»

АФК «Система» подала заявление об исправлении описок в определении Арбитражного суда Башкирии от 27 июня, говорится в сообщении на сайте суда.

В тексте заявления АФК поясняется, что в резолютивной части суд Башкирии возложил на стороны обязанность предоставить некоторые доказательства. В части обязанности АФК – «Ответчикам предоставить доказательства отсутствия убытков от реорганизации ПАО АНК "Башнефть", доказательства положительного экономического эффекта от реорганизации ПАО "АНК "Башнефть", наличие встречного представления по оспариваемым договорам займа и по погашению акций».

Однако «Система», ссылаясь на разъяснение Верховного суда и сложившуюся судебную практику, подчеркивает, что именно «на истцах лежит бремя доказывания наличия отрицательного эффекта реорганизации, отсутствия встречного предоставления за займы и погашенные акции».

Представитель АФК Сергей Копытов заявил «Интерфаксу», что, исходя из этого, «Система» считает, что в определении суда содержится опечатка, и просит изложить абзац в следующей редакции: «Соистцам предоставить доказательства наличия убытков от реорганизации ПАО "АНК "Башнефть", доказательства отрицательного экономического эффекта от реорганизации ПАО "АНК "Башнефть", отсутствие встречного представления по оспариваемым договорам займа и по погашению акций».

27 июня в Арбитражном суде Башкирии началось рассмотрение по существу иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система». Нефтяники требуют от АФК «Система» возмещения 170 млрд руб. убытков «Башнефти» от реорганизации в 2014 г. Накануне суд постановил арестовать принадлежащие ответчику 31,76% акций МТС, 100% группы компаний «Медси» и 90,47% акций БЭСК. 6 июня арбитраж приобщил к материалам дела по «Башнефти» переписку бывших топ-менеджеров башкирской нефтяной компании и АФК «Система», которая, по мнению истца, свидетельствует о намеренном нарушении законодательства со стороны ответчика и намеренном же нанесении ущерба «Башнефти» при ее реорганизации.

Представитель АФК заявил 27 июня, что позиция компании не изменилась, она просит суд оставить иск без удовлетворения. Разбирательство в суде по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 170 млрд руб. продолжится 12 июля.