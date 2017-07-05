Суд: АФК «Система» обязана доказать отсутствие убытков от реорганизации «Башнефти»

Арбитражный суд Башкирии отклонил заявление АФК «Система» с просьбой исправить опечатку в протоколе заседания по иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК на 170,6 млрд руб., состоявшегося 27 июня. Таким образом, на ответчика - «Систему» - возложена обязанность доказывать отсутствие убытков от реорганизации «Башнефти».

Ранее суд обязал стороны предоставить ряд доказательств. В части обязанности АФК - «Ответчикам предоставить доказательства отсутствия убытков от реорганизации ПАО АНК "Башнефть", доказательства положительного экономического эффекта от реорганизации ПАО АНК "Башнефть", наличие встречного представления по оспариваемым договорам займа и по погашению акций».

«Система», ссылаясь на разъяснение Верховного суда и судебную практику, отмечала, что именно «на истцах лежит бремя доказывания наличия отрицательного эффекта реорганизации, отсутствия встречного предоставления за займы и погашенные акции». АФК посчитала, что в определении суда содержится опечатка, и просила изложить абзац в следующей редакции: «Соистцам предоставить доказательства наличия убытков от реорганизации ПАО АНК "Башнефть", доказательства отрицательного экономического эффекта от реорганизации ПАО АНК "Башнефть", отсутствие встречного представления по оспариваемым договорам займа и по погашению акций».

Суд отказал АФК «Система» в исправлении этой опечатки.

«Сложно понять, чем руководствовался суд, когда выносил данное определение. В ближайшее время АФК "Система" примет решение по обжалованию», - заявил представитель компании Сергей Копытов.

Суд Башкирии 6 июля рассмотрит ходатайство АФК «Система» с просьбой об отмене обеспечительных мер по иску «Роснефти» и «Башнефти», а 12 июля продолжит основное разбирательство по делу.