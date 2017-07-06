Qatar Airways разрешила брать в салон ноутбуки на рейсах в США

Qatar Airways стала четвертой авиакомпанией, которая сняла запрет на провоз электронных устройств в салонах самолетов на рейсах в США. Компания подтверждает, что отныне на борт самолетов, отправляющихся в США, можно проносить любые электронные устройства. Qatar Airways и международный аэропорт Хамад выполнили все новые требования госдепартамента США по мерам безопасности, перевозчик выразил благодарность американским и местным властям за поддержку.

Ранее об отмене запрета на провоз в салоне гаджетов крупнее смартфонов сообщили Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

Сотрудники управления США по транспортной безопасности в ближайшее время проверят, как авиакомпании Emirates, Qatar Airways и Turkish Airlines выполнили новые требования, заявил представитель управления Майк Ингленд. Он сообщил Reuters, что все три перевозчика уже уведомили управление, что готовы применять новые меры безопасности.

В минувшее воскресенье ограничения на провоз электронных устройств в салоне сняла Etihad Airways.

Запрет на гаджеты на борту был введен с 25 марта для всех рейсов в США из 10 аэропортов восьми стран, ограничения коснулись аэропортов Ближнего Востока, Северной Африки и Турции.